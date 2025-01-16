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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Содружества. Спринт. Халили стартует 3-й, Смольская – 7-й, Сола – 9-й, Резцова – 28-й, Сливко – 33-й, Наталия Шевченко – 37-й

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 4-й этап Демино Спринт, женщины Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

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