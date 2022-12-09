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В День Героев Отечества России в школах Уссурийска прошли уроки памяти

В День Героев Отечества России в школах Уссурийска прошли уроки памяти

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. Для школьников к этому дню во всех образовательных учреждениях России организовывают праздничные концерты, встречи с ветеранами и другие торжественные мероприятия.

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