В День Героев Отечества России в школах Уссурийска прошли уроки памяти

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. Для школьников к этому дню во всех образовательных учреждениях России организовывают праздничные концерты, встречи с ветеранами и другие торжественные мероприятия.
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