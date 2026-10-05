Минобороны РФ усилило удары по военным объектам Украины

Минобороны РФ заявило об усилении ударов по военным объектам Украины после угроз Зеленского. Меры направлены на предотвращение атак, способных повредить российскую экономику.
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