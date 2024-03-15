К наблюдению за выборами приступили 156 тыс. общественников

В ситуационном центре по наблюдению за выборами президента в Общественной палате России открылся круглосуточный стрим, во время которого будут сообщать текущие новости, а общественники, эксперты, политики и лидеры общественного мнения будут оценивать происходящее на выборах.
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