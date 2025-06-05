Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

КНДР будет и дальше поддерживать Россию: Шойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Украине

КНДР будет и дальше поддерживать Россию: Шойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Украине

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер заверил, что его страна будет и дальше поддерживать Москву в украинском конфликте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
тьфу🤮мерзкая рожа💩
Ответить
15 час.
наверх