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Царьград

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Минэнерго РФ обсудит сроки проекта накопления энергии на Дальнем Востоке

Минэнерго РФ обсудит сроки проекта накопления энергии на Дальнем Востоке

Министерство энергетики России планирует обсудить с инвесторами сроки реализации проекта по созданию систем накопления энергии на 250 МВт на Дальнем Востоке.

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