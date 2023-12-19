Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Либретто: «Демилитаризация, денацификация и Одесса русский город»

Либретто: «Демилитаризация, денацификация и Одесса русский город»

Ucraina finit Статья о войне, а точнее, об ощущении войны. Мы всё видим, всё слышим, поражаемся изящным па, генерируем множество ощущений того, что такое война на Украине, как она идет, когда и как она закончится.

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