Либретто: «Демилитаризация, денацификация и Одесса русский город»

Ucraina finit Статья о войне, а точнее, об ощущении войны. Мы всё видим, всё слышим, поражаемся изящным па, генерируем множество ощущений того, что такое война на Украине, как она идет, когда и как она закончится.
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