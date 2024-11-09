В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В РФ предложили давать квартиры сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию. Соответствующий проект закона готовится к внесению в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, выяснили "Известия".