В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В РФ предложили давать квартиры сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию. Соответствующий проект закона готовится к внесению в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, выяснили "Известия".
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