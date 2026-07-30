Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала поведение политиков европейских стран, которые настаивают на своем участии в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но при этом игнорируют точку зрения Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии