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Аргументы и Факты

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Захарова отреагировала на требование Европы в переговорах по Украине

Захарова отреагировала на требование Европы в переговорах по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала поведение политиков европейских стран, которые настаивают на своем участии в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но при этом игнорируют точку зрения Москвы.

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