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NYT: «Посол-тусовщица» — как бывшая невеста Трампа-младшего покорила Грецию и лишилась госдолжности из-за долга по кредитке

NYT: «Посол-тусовщица» — как бывшая невеста Трампа-младшего покорила Грецию и лишилась госдолжности из-за долга по кредитке

The New York Times рассказывает, как светская львица стала послом США в Греции и чем она там занималасьНакануне президент США Дональд Трамп попросил посла США в Греции Кимберли Гилфойл уйти в отставку.

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