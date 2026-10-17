Варенье, фермерские яйца, банные веники и еще семь идей для заработка на даче и в деревне. Кажется, что для заработка нужны офис, ноутбук и перспективная бизнес-идея.
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