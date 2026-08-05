Цена банковской просрочки достигла рекордных 7,8% в первом полугодии 2026-го

Стоимость банковской просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2026-го достигла рекордного уровня и составила 7,8% от суммы основного долга, сообщил управляющий директор ПКБ Павел Михмель в разговоре с «Ведомостями».
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