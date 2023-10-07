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К новой школе Салехарда запустят два автобусных маршрута

К новой школе Салехарда запустят два автобусных маршрута

В Салехарде в тестовом режиме запустят дополнительные автобусы для учащихся средней школы № 4. В будни маршруты № 9 и № 10 станут совершать по два рейса в направлении туда и обратно: с 07:15 до 09:00, с 13:00 до 15:00, с 18:00 до 19:30, сообщил глава администрации города Алексей Титовский.

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