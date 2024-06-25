Путин: мирная инициатива России способна остановить конфликт на Украине

МОСКВА, 25 июня, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам X юбилейного международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что российская мирная инициатива способна завершить конфликт на Украине и перевести его в дипломатическое русло.