Пятая колонна РЖД. Операторы не спешат подписывать «мирный договор», ссылаясь на монопольные перекосы

Политика РЖД «разделяй и властвуй» снова доказывает свою эффективность. На железнодорожной сети только два вида операторов и собственников подвижного состава: первые — это те, кто подписал Договор о взаимодействии с РЖД, а вторые — у кого вагоны к перевозке не принимают.