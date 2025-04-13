Пятая колонна РЖД. Операторы не спешат подписывать «мирный договор», ссылаясь на монопольные перекосы

Политика РЖД «разделяй и властвуй» снова доказывает свою эффективность. На железнодорожной сети только два вида операторов и собственников подвижного состава: первые — это те, кто подписал Договор о взаимодействии с РЖД, а вторые — у кого вагоны к перевозке не принимают.
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