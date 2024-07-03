Названы районы Петербурга, где ограничат движение с 4 июля. Их – четыре

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Калининском районе ремонт дорожного покрытия по 12 сентября: затруднит движение по Замшиной улице от проспекта Мечникова до Полюстровского проспекта закроет проезд по Ключевой улице у пересечения с Замшиной улицей Объезд участков по проспектам Маршала Блюхера, Мечникова, Металлистов, Кондратьевскому, Пискарёвскому, Полюстровскому, а также улице Федосеенко и Бестужевской.