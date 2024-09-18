«Много финансовых и иных претензий»: как Невзлин пытался взять под контроль рекрутинг в «Русский добровольческий корпус»

Экс-партнёр Михаила Ходорковского* по ЮКОСу Леонид Невзлин* пытался взять под свой контроль рекрутинг боевиков в террористическую группировку «Русский добровольческий корпус» (РДК)**, известную своими силовыми операциями против российских военнослужащих на стороне ВСУ.
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