Член Центрального военного совета Китая попал под следствие -- Минобороны КНР

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Член Центрального военного совета /ЦВС/ Китая, глава Управления по политической работе ЦВС Мяо Хуа был отстранен от должности и попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины.
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