El Mundo: редкоземельных металлов на Украине может не быть

Никто не знает, есть ли в недрах Украины редкоземельные металлы, на которые рассчитывают США, пишет El Mundo со ссылкой на бывшего высокопоставленного члена команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсона Баркера.
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