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Гусева опять увидела «нарушения» на праймериз в Волгоградской области

Гусева опять увидела «нарушения» на праймериз в Волгоградской области

30 мая, в течение всего дня, в региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования работала «горячая линия».

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Вальтер Юпитер
Странно!!!! У этой партии, Единой России, нет своей программы!!! ЗА ЧТО ГОЛОСУЮТ ЛЮДИ??? ЗА НАЗВАНИЕ ПАРТИИ??? ГДЕ ПРОГРАММА ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ??? ЧТО ОНА НАРОДУ ОБЕЩАЕТ??? Если программы нет, то и голосовать НЕ ЗА ЧТО??? Голосовать за рекламный щит с названием ЕДИНАЯ РОССИЯ огромная глупость!!!

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