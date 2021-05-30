Гусева опять увидела «нарушения» на праймериз в Волгоградской области

novostivolgogradaПолитикаГусева опять увидела «нарушения» на праймериз в Волгоградской области30 мая, в течение всего дня, в региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования работала «горячая линия».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВальтер ЮпитерСтранно!!!! У этой партии, Единой России, нет своей программы!!! ЗА ЧТО ГОЛОСУЮТ ЛЮДИ??? ЗА НАЗВАНИЕ ПАРТИИ??? ГДЕ ПРОГРАММА ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ??? ЧТО ОНА НАРОДУ ОБЕЩАЕТ??? Если программы нет, то и голосовать НЕ ЗА ЧТО??? Голосовать за рекламный щит с названием ЕДИНАЯ РОССИЯ огромная глупость!!!Комментировать
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