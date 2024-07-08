Ямальский стенд завершает работу вместе с выставкой «Россия» на ВДНХ

В минувшие выходные состоялась торжественная церемония закрытия выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Мероприятия прошли на главной уличной сцене, а также на площадке перед павильоном № 1 и у фонтана «Дружба народов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии