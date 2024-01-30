Поморье и Китай продолжат сотрудничество в области образования

Об этом стало известно после встречи делегаций двух стран, которая состоялась в рамках выставки-ярмарки «Сделано в России» в ШэньянеВ ходе разговора зампредседателя правительства Поморья Виктор Иконников указал на расширение сотрудничества региона и КНР в сфере высшего образования.
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