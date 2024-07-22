Байден вышел из президентской гонки: главное за сутки

ВАШИНГТОН, 22 июля, ФедералПресс. Байден назвал своего преемника на выборах президента, в НАТО заявили о повышенной готовности 500 тысяч военных, Украина получила от Запада комплекс ПВО Patriot – в обзоре «ФедералПресс».
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