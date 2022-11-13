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«Сент-Луис» выиграл 2-й матч подряд после 8 поражений, прервав победную серию «Вегаса» из 9 игр

«Сент-Луис» выиграл 2-й матч подряд после 8 поражений, прервав серию «Вегаса» из 9 побед. «Блюз» нанесли поражение «Голден Найтс» (3:2) в гостевом матче.

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