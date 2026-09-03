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МОСИНФОРМ

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«Контроль Москвы» разъяснил новые правила размещения нестационарных торговых объектов в Москве

«Контроль Москвы» разъяснил новые правила размещения нестационарных торговых объектов в Москве

На открытом вебинаре предпринимателям рассказали об актуальных требованиях законодательства к установке нестационарных торговых объектов, о типах и сроках их размещения, а также о порядке включения таких объектов в городскую схему.

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