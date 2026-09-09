Ольга Карпуть повторила знаменитый шпагат Анастасии Волочковой — в бане

Жена 63-летнего миллиардера Павла Тё, владельца девелоперской компании "Капитал Груп", 43-летняя Ольга Карпуть, повторила знаменитый шпагат Анастасии Волочковой во время посещения русской бани.
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