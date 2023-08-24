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Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» против «Нефтехимика», «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, проводится впервые после возвращения «Авангарда» из Балашихи.

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