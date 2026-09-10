В Брянске сотрудники полиции ликвидировали домашнюю нарколабораторию

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области была получена оперативная информация, что 50-летний житель города Брянска занимается культивированием наркосодержащих растений рода «конопля», а также может хранить по месту своего проживания наркотическое средство – марихуану.