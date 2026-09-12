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Царьград

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Сергей Миронов предложил квоты для застройщиков на социальные дома

Сергей Миронов предложил квоты для застройщиков на социальные дома

Сергей Миронов предложил министру Иреку Файзуллину расширить программу наемных домов, введя квоты для застройщиков.

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