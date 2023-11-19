Участников СВО не пустили в бар на Сахалине и применили перцовый баллончик

Лариса Поплавская

До каких пор будет оставаться без большого наказания такое отношение к воинам СВО. Закрыть эти кафе с конфискацией , а владельца и его ближайщее окружение, участвующее в этом безпределе, отправить на фронт, даже если медицинские противопоказания, то пусть окопы роют или чем-то другим полезным для общества занимаются, если не умеют быть благодарными.