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Участников СВО не пустили в бар на Сахалине и применили перцовый баллончик

Участников СВО не пустили в бар на Сахалине и применили перцовый баллончик

Охранники бара в Южно-Сахалинске отказались пускать участников СВО, которые хотели отметить важное событие.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
До каких пор будет оставаться без большого наказания такое отношение к воинам СВО. Закрыть эти кафе с конфискацией , а владельца и его ближайщее окружение, участвующее в этом безпределе, отправить на фронт, даже если  медицинские противопоказания, то пусть окопы роют или чем-то другим полезным для общества занимаются, если не умеют быть благодарными.
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