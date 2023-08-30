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«Винтовки имеют множество дефектов»: в испанской прессе заметили Cetme L на вооружении киевского режима

«Винтовки имеют множество дефектов»: в испанской прессе заметили Cetme L на вооружении киевского режима

Во время парада, организованного киевским режимом 24 августа по случаю «дня независимости», на вооружении украинских пограничников было замечено оружие, имеющее множество недостатков.

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