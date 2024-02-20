Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможности третьей мировой

Виктор Хованов

Это у запандосов с нами идёт 3-я мировая, а у нас пока только СВО на территории Украины. Не хочу обидеть наших женщин, но даже они уже своим женским чутьём всё понимают. А наши руководители, по видимому, чтобы вдовы и сироты спали спокойно, делают вид, что ничего особенного не происходит - так очередное принуждение к миру.