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Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможности третьей мировой

Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможности третьей мировой

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможности начала третьей мировой.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Так третья мировая война уже идёт! На украине с Россией воюют 52 страны. 52 страны нацистов!
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19 час.
Виктор Хованов
Это у запандосов с нами идёт 3-я мировая, а у нас пока только СВО на территории Украины. Не хочу обидеть наших женщин, но даже они уже своим женским чутьём всё понимают. А наши руководители, по видимому, чтобы вдовы и сироты спали спокойно, делают вид, что ничего особенного не происходит - так очередное принуждение к миру.
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19 час.

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