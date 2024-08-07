Польских судей отстранили от матча ЛЧ за пьянство и кражу дорожного знака

Судей из Польши Бартоша Франковски и Томаша Мусяла отстранили от работы на матче Лиги чемпионов между киевским клубом «Динамо» и шотландской командой «Рейнджерс» из-за того, что они украли дорожный знак в Люблине, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.