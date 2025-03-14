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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доргу о выходе «МЮ» в 1/4 ЛЕ: «Турнир очень важен для нас и наших болельщиков. Посмотрим, насколько далеко пройдем»

Защитник манкунианцев высказался после ответного матча 1/8 финала с «Сосьедадом» (4:1, первая игра – 1:1).

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