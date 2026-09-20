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Царьград

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Волков: Явка в московских СИЗО на выборах в Госдуму составила 100%

Волков: Явка в московских СИЗО на выборах в Госдуму составила 100%

В первые дни выборов в Государственную Думу в Москве явка в СИЗО составила 100%, сообщил Георгий Волков.

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