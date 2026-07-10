Сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ на западе Украины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата на Украине) в Волынской области похитили священнослужителя Успенского Зимненского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Гончарука, сообщил Telegram-канал «Первый казацкий» со ссылкой на подписчиков.
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