Рассказываем, чем нас могут порадовать бьюти-бренды.

Хотя жаркий сезон подходит к концу, бренды все еще усердно работают, чтобы порадовать нас свежими ароматами, новинками в самых легких текстурах, изделиями из фольги, дорожными наборами и другими интересными новинками.
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