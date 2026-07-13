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Хронический запор связали с нарушениями второго мозга кишечника человека

Хронический запор связали с нарушениями второго мозга кишечника человека

Хроническим запором страдает до 15% населения Земли. Это не просто неудобство — это состояние, которое существенно снижает качество жизни, а в ряде случаев сигнализирует о серьёзных проблемах со здоровьем.

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