Хронический запор связали с нарушениями второго мозга кишечника человека

Хроническим запором страдает до 15% населения Земли. Это не просто неудобство — это состояние, которое существенно снижает качество жизни, а в ряде случаев сигнализирует о серьёзных проблемах со здоровьем.
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