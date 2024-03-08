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Ведьма на покой уйдет? (ой ли..) скорее всего что-то замыслила..

Ведьма на покой уйдет? (ой ли..) скорее всего что-то замыслила..

Виктория Нуланд уведомила госсекретаря США Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшие недели — заявление Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.

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