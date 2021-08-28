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Готовлю этот картофель 3 раза в неделю (нам все мало): королевский гарнир, для которого нужны лишь приправы и масло

Готовлю этот картофель 3 раза в неделю (нам все мало): королевский гарнир, для которого нужны лишь приправы и масло

Чаще всего блюда, приготовленные по простым рецептам, оказываются наиболее вкусными. Одним из таких является и картофель.

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