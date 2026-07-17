Эксперт по питанию Анищенкова развеяла мифы о продуктах без углеводов

Эксперт по питанию Ольга Анищенкова развеяла мифы о продуктах без углеводов в беседе с aif.ru. Она отметила, что из-за растущей популярности кетодиеты многие ищут продукты с маркировкой «без углеводов» или «низкоуглеводный», однако такие надписи часто оказываются лишь маркетинговым ходом.
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