Хавбек «Урала» Ишков раскритиковал судейство в матче с «Ахматом»: «Тяжело играть, когда все фолы свистят в одну сторону»

«Урал» по сумме двух стыковых матчей за право играть в Мир РПЛ уступил «Ахмату» (2:1, 0:2). Во второй игре, которая прошла в субботу в Грозном, судья Сергей Иванов отменил гол хавбека екатеринбуржцев Тимура Аюпова в начале первого тайма из‑за офсайда у Андрея Егорычева.