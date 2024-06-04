Даванков ответил Делимханову из-за спора о хиджабах в школах

В ответ на критику своего законопроекта о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды от депутата Адама Делимханова, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что он уважает все религии, но предложение было разработано на основе обращений от граждан.
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