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Даванков ответил Делимханову из-за спора о хиджабах в школах

Даванков ответил Делимханову из-за спора о хиджабах в школах

В ответ на критику своего законопроекта о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды от депутата Адама Делимханова, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что он уважает все религии, но предложение было разработано на основе обращений от граждан.

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