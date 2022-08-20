Сім'я біженців з України Звернення 200 чиновників до президента: цілей біженців має бути досягнуто Двісті американських чиновників закликали Джо Байдена вжити заходів у боротьбі з глобальною міграційною кризою Понад двісті державних та місцевих чиновників із 40 штатів США та однієї території підписали колективний лист президенту США Джо Байдену із закликом виконати поставлені перед Білим […] Сообщение Звернення 200 чиновників до президента: мети біженців має бути досягнуто появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.