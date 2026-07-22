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Топ-10 ошибок при вызове сантехника в Москве

Топ-10 ошибок при вызове сантехника в Москве

Москва — город, где сантехнические проблемы встречаются чаще, чем многие думают. Старые стояки в сталинках, изношенные коммуникации в хрущёвках, новостройки с «эконом-монтажом» и постоянные перепады давления создают идеальные условия для аварий.

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