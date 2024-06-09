В Архангельске пройдет межрегиональный фестиваль национальных культур

Фестиваль «Гармоничная Россия» будет посвящён Дню России и 440-летию основания города Архангельска.10 июня на сцене Архангельского театра драмы выступит специальный гость фестиваля Русского национального балета «Кострома».
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