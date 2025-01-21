Каждый седьмой взрослый астраханец не может выехать за границу

Из-за непогашенных долгов. По сведениям пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов, на сегодня в Астраханской области невыездными из-за долгов считаются 108015 человек – то есть каждый седьмой человек взрослого населения региона.
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