Глава РСПП Шохин: быстрого снятия антироссийских санкций не ожидается

Несмотря на проведение переговоров Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине, быстрого снятия антироссийских санкций не ожидается, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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