Приморский суд приговорил киллера «Трифоновских» к 14 годам колонии

Во Владивостоке суд вынес приговор киллеру из банды «Трифоновские» Игорю Ковальчуку. На счету обвиняемого — семь убийств, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Приморскому краю.
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