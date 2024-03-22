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Приморский суд приговорил киллера «Трифоновских» к 14 годам колонии

Приморский суд приговорил киллера «Трифоновских» к 14 годам колонии

Во Владивостоке суд вынес приговор киллеру из банды «Трифоновские» Игорю Ковальчуку. На счету обвиняемого — семь убийств, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
За 7 отнятых жизней - 14 лет!!! По 2 года за каждую!!! милостиво наши жулики и воры обходятся с убийцами! А запишется на СВО и через пару лет займётся своей основной профессией!
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23 час.

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