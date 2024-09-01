Будущее питания: инновации, которые изменят наш рацион Ольга ВайленкоСкоро, в ближайшие 20 лет, мир питания будет меняться кардинально благодаря революционным технологиям и новым подходам к производству продуктов.
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